أزمة غزة بين رئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا

Advertisement

قال رئيس الوزراء ألبانيزي اليوم الخميس إنه ناقش أزمة غزة مع نظيره كير ستارمر، وأكد دعم حكومته القوي لحل الدولتين بين والفلسطينيين.وأعلن ستارمر هذا الأسبوع أن مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول خلال أعمال للأمم المتحدة استجابة للغضب الشعبي المتزايد بسبب صور الأطفال الذين أنهكهم الجوع في غزة.ولم تتخذ بعد قرارا رسميا للاعتراف بفلسطين إلا أن ألبانيزي يدعم حق إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة وحق في المطالبة بدولتهم.