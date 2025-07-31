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عربي-دولي

أزمة غزة بين رئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا

Lebanon 24
31-07-2025 | 02:05
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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الخميس إنه ناقش أزمة غزة مع نظيره البريطاني كير ستارمر، وأكد دعم حكومته القوي لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
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وأعلن ستارمر هذا الأسبوع أن بريطانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة استجابة للغضب الشعبي المتزايد بسبب صور الأطفال الذين أنهكهم الجوع في غزة.

ولم تتخذ أستراليا بعد قرارا رسميا للاعتراف بفلسطين إلا أن ألبانيزي يدعم حق إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة وحق الفلسطينيين في المطالبة بدولتهم.
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