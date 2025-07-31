زيلينسكي: على دول العالم التحرك من أجل تغيير النظام في روسيا

دعا الرئيس الأوكراني ، اليوم الخميس، دول العالم إلى التحرك من أجل تغيير النظام في وإلى مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية.

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وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني هذه بعد منشور له على منصة إكس، تحدث فيه عن هجمات روسية على ومناطق أوكرانية أخرى.



وقال في منشوره "منذ ساعات الليل، يعمل رجال الإنقاذ والإطفاء والمسعفون وجميع اللازمة في مواقع الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة. تأثرت مناطق دنيبرو وبولتافا وسومي وميكولايف وكييف. كانت العاصمة الهدف للهجوم الضخم. هناك أضرار جسيمة في البنية التحتية السكنية. في أحد الأحياء السكنية، دُمّر جزء كامل من مبنى سكني".



وأضاف "حتى الآن، عُلم مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل في السادسة من عمره. تعازيّ الحارة لجميع عائلاتهم وأحبائهم. كما وردت أنباء عن عشرات الجرحى، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة".

وأشار زيلينسكي إلى أن أطلقوا أكثر من 300 طائرة مسيّرة و8 صواريخ، مضيفا "نبذل قصارى جهدنا للتنفيذ الكامل لجميع اتفاقيات حماية شعبنا - لضمان أن يخدم كل عقد غرض إنقاذ الأرواح".



وختم منشوره قائلا "اليوم، شهد العالم مرة أخرى استجابة روسيا لرغبتنا في السلام، بمشاركة أميركا وأوروبا. عمليات قتل جديدة ومُبهرة. لهذا السبب، السلام بدون قوة مستحيل. لكن إجبار على السلام، وإجبارها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات حقيقية، كل الأدوات اللازمة لذلك موجودة في أيدي شركائنا. نحن نعول على تحقيق كل ما تُنادي به أميركا وأوروبا الآن لتحقيق هذا الهدف".