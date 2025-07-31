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عربي-دولي

في أيلول.. دولة أوروبية ستعترف بـ"دولة فلسطين"

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:10
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، الخميس، بأن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في أيلول.
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وجاء في بيان له أن البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل".
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