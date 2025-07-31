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أعلن ، الخميس، بأن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة في في أيلول.وجاء في بيان له أن تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في في أيلول المقبل".