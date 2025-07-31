تحرك أميركي ضد السلطة الفلسطينية

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في تصعيد لافت، أعلنت الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على مسؤولي السلطة وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، تشمل حظر منح التأشيرات، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة وتقويض فرص السلام".وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها أبلغت الكونغرس أن السلطة الفلسطينية والمنظمة لا تلتزمان بالمعايير المنصوص عليها في قانوني "الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية" لعام 1989، و"التزامات السلام في " لعام 2002.ووفق البيان، فإن السلطة والمنظمة "اتخذتا خطوات في مؤسسات دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تهدف إلى تدويل الصراع مع ، في خرق للالتزامات السابقة الداعمة لقراري 242 و338".كما اتهمت الخارجية الأميركية الطرفين بـ"التحريض على العنف وتمجيده، بما في ذلك عبر المناهج التعليمية، وتقديم دعم مالي للإرهابيين وعائلاتهم"، على حد تعبيرها.وأكدت الوزارة أن فرض ، استنادًا إلى المادة 604 (أ)(1) من قانون 2002، يندرج في إطار حماية "المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة"، ومحاسبة الجهات التي "تقوّض السلام في المنطقة". (روسيا اليوم)