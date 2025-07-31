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إقتصاد
تحرك أميركي ضد السلطة الفلسطينية
Lebanon 24
31-07-2025
|
09:19
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في تصعيد
دبلوماسي
لافت، أعلنت
وزارة الخارجية
الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على مسؤولي السلطة
الفلسطينية
وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، تشمل حظر منح التأشيرات، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة وتقويض فرص السلام".
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وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها أبلغت الكونغرس أن السلطة الفلسطينية والمنظمة لا تلتزمان بالمعايير المنصوص عليها في قانوني "الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية" لعام 1989، و"التزامات السلام في
الشرق الأوسط
" لعام 2002.
ووفق البيان، فإن السلطة والمنظمة "اتخذتا خطوات في مؤسسات دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تهدف إلى تدويل الصراع مع
إسرائيل
، في خرق للالتزامات السابقة الداعمة لقراري
مجلس الأمن
242 و338".
كما اتهمت الخارجية الأميركية الطرفين بـ"التحريض على العنف وتمجيده، بما في ذلك عبر المناهج التعليمية، وتقديم دعم مالي للإرهابيين
الفلسطينيين
وعائلاتهم"، على حد تعبيرها.
وأكدت الوزارة أن فرض
العقوبات
، استنادًا إلى المادة 604 (أ)(1) من قانون 2002، يندرج في إطار حماية "المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة"، ومحاسبة الجهات التي "تقوّض
آفاق
السلام في المنطقة". (روسيا اليوم)
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