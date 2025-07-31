ترامب: استسلام حماس هو "أسرع طريق" لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة

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في تعليق جديد على تطورات الحرب في غزة، اعتبر الرئيس الأميركي أن "أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية" في القطاع هي أن "تستسلم وتفرج عن الرهائن" الذين تحتجزهم، وفق ما كتبه على منصته الخاصة "تروث سوشيال".وتأتي تصريحات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، لا سيما بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين وحماس.وكان الرئيس الأميركي قد أشار، خلال زيارة إلى مؤخرًا، إلى أن إسرائيل "ستُضطر لاتخاذ قرارات" بشأن خطواتها المقبلة في القطاع، مضيفًا أنه "لا يعرف ما الذي سيحدث" بعد تعثر المفاوضات.