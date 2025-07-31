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عربي-دولي

ترامب: استسلام حماس هو "أسرع طريق" لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:22
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في تعليق جديد على تطورات الحرب في غزة، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية" في القطاع هي أن "تستسلم حماس وتفرج عن الرهائن" الذين تحتجزهم، وفق ما كتبه على منصته الخاصة "تروث سوشيال".
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وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، لا سيما بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وكان الرئيس الأميركي قد أشار، خلال زيارة إلى اسكتلندا مؤخرًا، إلى أن إسرائيل "ستُضطر لاتخاذ قرارات" بشأن خطواتها المقبلة في القطاع، مضيفًا أنه "لا يعرف ما الذي سيحدث" بعد تعثر المفاوضات.
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