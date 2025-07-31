كيف تؤثر ميلانيا على قرارات ترامب؟

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وبحسب ما أفادت به الشبكة، فإن الرئيس ترامب كان يشاهد، مساء الأحد الماضي، تقارير تلفزيونية حول المجاعة في غزة برفقة ميلانيا، حين أبدى انزعاجًا شديدًا من الصور المروعة التي ظهرت أمامه، وأعرب لمساعديه عن نيته إثارة هذه القضية في محادثاته مع ، متسائلًا عما يمكن للولايات المتحدة فعله لتخفيف المعاناة.وأكد مسؤولون في إدارة ترامب أن ميلانيا تأثرت بشدة بالمشاهد، وكان لموقفها دور بارز في دفع الرئيس الأميركي إلى إصدار تصريحات غير معتادة، عبّر فيها عن غضبه من تصريحات ، الذي كان قد أنكر وجود مجاعة في القطاع.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من اسكتلندا إلى يوم الثلاثاء: "ما لم تكن قاسي القلب أو أسوأ من ذلك، مجنونًا، فلا يمكنك إلا أن تشعر بالفزع عند رؤية الأطفال وهم يتضورون جوعًا. إنه أمر فظيع".وأضاف أحد مسؤولي : "كان الأمر حاضرًا في ذهنه قبل مغادرته، لكن الصور التي شاهدها في الليلة التي سبقت رحلته، وموقف السيدة الأولى، عمّقا مشاعره حيال ما يجري في غزة". (ارم نيوز)