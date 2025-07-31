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عربي-دولي

كيف تؤثر ميلانيا على قرارات ترامب؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:27
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، لعبت دورًا "محوريًا" في تغيير لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لا سيما بعد مشاهدته صورًا لأطفال يعانون من الجوع الشديد، عشية سفره إلى اسكتلندا.
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وبحسب ما أفادت به الشبكة، فإن الرئيس ترامب كان يشاهد، مساء الأحد الماضي، تقارير تلفزيونية حول المجاعة في غزة برفقة ميلانيا، حين أبدى انزعاجًا شديدًا من الصور المروعة التي ظهرت أمامه، وأعرب لمساعديه عن نيته إثارة هذه القضية في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متسائلًا عما يمكن للولايات المتحدة فعله لتخفيف المعاناة.

وأكد مسؤولون في إدارة ترامب أن ميلانيا تأثرت بشدة بالمشاهد، وكان لموقفها دور بارز في دفع الرئيس الأميركي إلى إصدار تصريحات غير معتادة، عبّر فيها عن غضبه من تصريحات نتنياهو، الذي كان قد أنكر وجود مجاعة في القطاع.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من اسكتلندا إلى واشنطن يوم الثلاثاء: "ما لم تكن قاسي القلب أو أسوأ من ذلك، مجنونًا، فلا يمكنك إلا أن تشعر بالفزع عند رؤية الأطفال وهم يتضورون جوعًا. إنه أمر فظيع".

وأضاف أحد مسؤولي البيت الأبيض: "كان الأمر حاضرًا في ذهنه قبل مغادرته، لكن الصور التي شاهدها في الليلة التي سبقت رحلته، وموقف السيدة الأولى، عمّقا مشاعره حيال ما يجري في غزة". (ارم نيوز)
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