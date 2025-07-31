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ارتفاع عدد الوفيات جراء الجوع في غزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:52
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ارتفع عدد الوفيات جراء الجوع في غزة إلى 159 منذ بدء الحرب بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ 24 الماضية إحداهما لطفل، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس.
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وبحسب بيانات الوزارة، من بين عدد الوفيات 90 طفلاً، في وقت لا تزال فيه الإمدادات الغذائية والطبية محدودة بشكل حاد؛ بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية حادة في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023 بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وكانت إسرائيل قد أغلقت في الثاني من آذار 2025 جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ما أدى إلى تفاقم أوضاع السكان الذين يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

وتحذر منظمات إنسانية دولية من خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، في وقت لا تزال فيه جهود الإغاثة محدودة، وتعاني من قيود لوجستية وأمنية في معظم أنحاء القطاع.
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