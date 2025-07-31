رغم المسافة البعيدة... هذا ما شهدته دولة عربيّة بعد زلزال كامتشاتكا

بعد الزلزال الذي ضرب الروسيّة، وبلغت قوّته 8.8 على مقياس ريختر، قال رئيس مركز الحدّ من المخاطر في لعلوم البحار والمصايد عمرو حمودة، إنّ "الزلزال العنيف امتدت تأثيراته إلى مناطق بعيدة وسُجلت اضطرابات واضحة بأجهزة الرصد في الإسكندرية".

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وأوضح حمودة أنّ "محطة الرصد السيزمي التابعة للمعهد في الإسكندرية سجلت اضطرابات ملحوظة في البيانات، ما يعكس اتساع نطاق الموجات الزلزالية ووصولها إلى شمال إفريقيا رغم بعد المسافة الجغرافية بينهما". (روسيا اليوم)