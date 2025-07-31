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عربي-دولي

رغم المسافة البعيدة... هذا ما شهدته دولة عربيّة بعد زلزال كامتشاتكا

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:09
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بعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسيّة، وبلغت قوّته 8.8 على مقياس ريختر، قال رئيس مركز الحدّ من المخاطر في المعهد المصري لعلوم البحار والمصايد عمرو حمودة، إنّ "الزلزال العنيف امتدت تأثيراته إلى مناطق بعيدة وسُجلت اضطرابات واضحة بأجهزة الرصد في الإسكندرية".
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وأوضح حمودة أنّ "محطة الرصد السيزمي التابعة للمعهد في الإسكندرية سجلت اضطرابات ملحوظة في البيانات، ما يعكس اتساع نطاق الموجات الزلزالية ووصولها إلى شمال إفريقيا رغم بعد المسافة الجغرافية بينهما". (روسيا اليوم)
 
 
 
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