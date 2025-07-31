مصدر يتّهم "حماس": غير مستعدة للتفاوض... وهكذا ردّت الحركة

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قال مصدر لوسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ "حركة قطعت الاتصال وغير مستعدة للتفاوض".في المقابل، أكّدت "حماس" استعدادها لحلّ قضية الرهائن في إطار إتّفاق لوقف النار". (العربية)