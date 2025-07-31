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عربي-دولي

مصدر يتّهم "حماس": غير مستعدة للتفاوض... وهكذا ردّت الحركة

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:41
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قال مصدر لوسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ "حركة حماس قطعت الاتصال وغير مستعدة للتفاوض".
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في المقابل، أكّدت "حماس" استعدادها لحلّ قضية الرهائن في إطار إتّفاق لوقف النار". (العربية)
 
 
 
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