تحذير عاجل من الرئيس الأيراني... ما القصة؟

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حذر ، يوم الخميس، من احتمالية جفاف السدود التي تزود العاصمة بالمياه خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم تقليل الاستهلاك.وقال خلال زيارته إلى زنجان في : "إذا لم نتمكن من السيطرة على الوضع في طهران، وإذا لم يتعاون الناس في ترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقى ماء في سدودنا".وأضاف أن مخزون المياه قد ينفد بحلول شهر أكتوبر، مع بدء العام الدراسي وزيادة الحاجة إلى المياه قبل موسم الأمطار.وأظهر رسم بياني نشرته الرسمية "إرنا" أن خزانات المياه التي تخدم طهران تحتوي حالياً على 20% فقط من طاقتها.ويبلغ متوسط مستوى خزانات المياه على المستوى الوطني حوالي 44% فقط.وأعلنت شركة إمدادات المياه في أن مستويات الخزانات تراجعت إلى "أدنى مستوى لها خلال قرن".ودعت السلطات السكان إلى تركيب خزانات مياه ومضخات تحسباً لانقطاع الإمدادات، بعد تسجيل العديد من المنازل انقطاعات متكررة في الأسابيع الأخيرة.وذكرت صحيفة محلية أن حوالي 86.5% من موارد المياه في البلاد تُستهلك في القطاع الزراعي، فيما يتهم المسؤولون المستهلكين بشكل غير عادل بأنهم السبب في أزمة المياه.ولم تُتخذ حتى الآن أي إجراءات رسمية لتقنين استخدام المياه.