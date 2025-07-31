Advertisement

عربي-دولي

تحذير عاجل من الرئيس الأيراني... ما القصة؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1399136-638895919142869467.jpg
Doc-P-1399136-638895919142869467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، من احتمالية جفاف السدود التي تزود العاصمة طهران بالمياه خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم تقليل الاستهلاك.
Advertisement


وقال بزشكيان خلال زيارته إلى زنجان في شمال غرب إيران: "إذا لم نتمكن من السيطرة على الوضع في طهران، وإذا لم يتعاون الناس في ترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقى ماء في سدودنا".


وأضاف أن مخزون المياه قد ينفد بحلول شهر أكتوبر، مع بدء العام الدراسي وزيادة الحاجة إلى المياه قبل موسم الأمطار.


وأظهر رسم بياني نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن خزانات المياه التي تخدم طهران تحتوي حالياً على 20% فقط من طاقتها.


ويبلغ متوسط مستوى خزانات المياه على المستوى الوطني حوالي 44% فقط.


وأعلنت شركة إمدادات المياه في محافظة طهران أن مستويات الخزانات تراجعت إلى "أدنى مستوى لها خلال قرن".


ودعت السلطات السكان إلى تركيب خزانات مياه ومضخات تحسباً لانقطاع الإمدادات، بعد تسجيل العديد من المنازل انقطاعات متكررة في الأسابيع الأخيرة.


وذكرت صحيفة محلية أن حوالي 86.5% من موارد المياه في البلاد تُستهلك في القطاع الزراعي، فيما يتهم المسؤولون المستهلكين بشكل غير عادل بأنهم السبب في أزمة المياه.


ولم تُتخذ حتى الآن أي إجراءات رسمية لتقنين استخدام المياه.
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل من "OpenAI"... ما القصة؟
lebanon 24
01/08/2025 02:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من الحرس الثوري الإيراني للإسرائيليين: أبواب الجحيم فُتحت عليكم!
lebanon 24
01/08/2025 02:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير جديد من الإستخبارات الروسية.. ما القصة؟
lebanon 24
01/08/2025 02:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... تحذير إيرانيّ عاجل إلى سكان حيفا
lebanon 24
01/08/2025 02:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:46 | 2025-07-31
16:46 | 2025-07-31
16:28 | 2025-07-31
16:17 | 2025-07-31
16:05 | 2025-07-31
16:00 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24