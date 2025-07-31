Advertisement

صحة

من هم الرابحون الحقيقيون من التلقيح ضد كورونا؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1399159-638895954223768374.jpg
Doc-P-1399159-638895954223768374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجحت حملة التطعيم العالمية ضد كوفيد-19، في منع ما يقدر بـ2.5 مليون حالة وفاة، ومنحت البشر 14.8 مليون سنة حياة إضافية بين عامي 2020 و2024، وفق ما كشفته دراسة حديثة بقيادة جامعة ستانفورد.
Advertisement

وبحسب الخبراء، فإن 14.8 مليون سنة هي حصيلة جمع كل السنوات الإضافية التي عاشها جميع الناجين حول العالم بسبب التطعيم. 

ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة JAMA Health Forum بعد تحليل دقيق لتأثير اللقاحات خلال الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 7 ملايين شخص.

وبعد تحليل شامل للفترة بين كانون الأول 2020 وتشرين الثاني 2024، خلص الباحثون إلى أن اللقاحات ساهمت بإنقاذ 2.533 مليون شخص كانوا معرضين لخطر الوفاة. بمعنى آخر، كل 5400 جرعة لقاح منحت فرصة جديدة للحياة، في مواجهة وباء صنّف من بين الأعنف في التاريخ الحديث.

وتُظهر الدراسة أن اللقاحات لم تكتفِ بكبح جماح الجائحة، بل أثبتت فعالية بارزة في التصدي لمتحور "أوميكرون"، إذ شكّل إنقاذ الأرواح خلال ذروة انتشاره 57% من الإجمالي، ما يؤكد أنها تحوّلت إلى درع واقٍ حقيقي رغم كل التحديات.

وتُسلّط الدراسة الضوء على معطى بالغ الأهمية يتعلق بالفئات العمرية، إذ تبيّن أن نحو 90% من الأرواح التي أُنقذت بفضل اللقاحات كانت لأشخاص تجاوزوا سن الستين. في المقابل، كان أثر اللقاحات محدودًا جدًا لدى الأطفال والمراهقين، ما يعكس بوضوح أن كبار السن هم الفئة الأكثر هشاشة في وجه الأوبئة، ويجب أن يكونوا أولوية مطلقة في أي استراتيجية تطعيم مستقبلية، فيما يمكن توجيه موارد أقل للفئات الأصغر سنًا نظراً لانخفاض معدلات الخطر لديها.

لكن الأرقام المعلنة ليست سوى الحد الأدنى من التأثير الإيجابي. فبحسب تحليلات الحساسية، قد يكون العدد الحقيقي للأرواح التي أنقذتها اللقاحات أقرب إلى 4 ملايين، إضافة إلى ما يقدّر بـ23.6 مليون سنة حياة إضافية منحتها هذه الحملة للبشرية، ما يعزز الدور الحاسم للتلقيح كأداة إنسانية قبل أن يكون خيارًا طبيًا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
من هم الرابحون والخاسرون من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؟
lebanon 24
01/08/2025 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
من هم الرابحون والخاسرون بعد إقرار قانون ترامب للضرائب؟
lebanon 24
01/08/2025 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مَن الخاسر والرابح مِن الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟
lebanon 24
01/08/2025 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطر من كورونا.. اكتشاف فيروسات جديدة في الخفافيش
lebanon 24
01/08/2025 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:46 | 2025-07-31
16:46 | 2025-07-31
16:28 | 2025-07-31
16:17 | 2025-07-31
16:05 | 2025-07-31
16:00 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24