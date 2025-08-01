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روسيا... تسجيل 120 هزة ارتدادية في كامتشاتكا

Lebanon 24
01-08-2025 | 00:08
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 سجّلت 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية وفق وزارة الطوارئ الروسية، أعقبت زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي الأربعاء الماضي.
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وذكرت الوزارة أن السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تتراوح بين 2 و5 درجات.

ونصحت السائحين الذين يزورون المنطقة، بالامتناع عن زيارة بركان أفاتشينسكي بسبب خطورة الهزات الأرضية. كما يُنصح سكان كامتشاتكا وزوارها بعدم الاقتراب من البراكين النشطة: بيزيمياني، وشيفيلوتش، وكليوتشيفسكوي، وكاريمسكي.

وتم تسجيل إحدى الهزات الارتدادية القوية يوم الجمعة في كامتشاتكا، على بُعد 204 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوتها 5.6 درجة.
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