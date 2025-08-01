روسيا... تسجيل 120 هزة ارتدادية في كامتشاتكا

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سجّلت 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية وفق ، أعقبت زلزال شبه في الشرق الروسي الأربعاء الماضي.وذكرت الوزارة أن السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تتراوح بين 2 و5 درجات.ونصحت السائحين الذين يزورون المنطقة، بالامتناع عن زيارة أفاتشينسكي بسبب خطورة الهزات الأرضية. كما يُنصح سكان كامتشاتكا وزوارها بعدم الاقتراب من البراكين النشطة: بيزيمياني، وشيفيلوتش، وكليوتشيفسكوي، وكاريمسكي.وتم تسجيل إحدى الهزات الارتدادية القوية يوم الجمعة في كامتشاتكا، على بُعد 204 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوتها 5.6 درجة.