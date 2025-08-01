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عربي-دولي

بعد اتهامها بمحاولات اغتيال وخطف في الخارج.. هكذا علّقت إيران

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:34
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بعد الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة ودول حليفة لها باعتماد سياسة "اغتيالات وعمليات خطف" في الخارج تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين، اعتبرت إيران هذه الاتهامات "لا أساس لها".
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان: "إن هذه الاتهامات هي محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروحة حاليا، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
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