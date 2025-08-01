بعد اتهامها بمحاولات اغتيال وخطف في الخارج.. هكذا علّقت إيران

Advertisement

بعد الاتهامات التي وجهتها إليها ودول حليفة لها باعتماد سياسة "اغتيالات وعمليات خطف" في الخارج تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين، اعتبرت هذه الاتهامات "لا أساس لها".وقال المتحدث باسم بقائي في بيان: "إن هذه الاتهامات هي محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروحة حاليا، وهي الإبادة الجماعية في المحتلة"، في إشارة إلى الحرب بين وحركة " " في .