ترامب: نتنياهو يسعى لإطالة الحرب في غزة "متحديا الرغبة في إنهائها"

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يعتقد الرئيس الأميركي أن يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة، وفق ما نقلت وسيلة إعلام عن مسؤولين أميركيين.وقال مسؤولون أميركيون لمجلة "ذي أتلانتيك" إن يعتقد أن يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة "متحديا الرغبة في إنهائها".وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن ترامب وبعض مستشاريه يعتقدون أن الأهداف في غزة تحققت وأن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على سلطته.وأضاف المسؤولون الأميركيون أن يرى أن "نتنياهو يتخذ خطوات تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" في غزة.ومع ذلك، نقلت المجلة عن المسؤولين في قولهم إنهم لا يتوقعون "أن يحاسب ترامب نتنياهو بشكل فعلي".وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض صرح لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية بأن ترامب منزعج من صور الأطفال الذين يعانون من الجوع في غزة.(سكاي نيوز)