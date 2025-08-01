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عربي-دولي

تقرير أميركي يتحدث عن مخاوف من عودة الحرب بين إيران وإسرائيل.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:10
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أفاد تقرير أميركي جديد بأن المخاوف ازدادت من احتمال شنّ إسرائيل عملية عسكرية واسعة توجّه ضربة قاضية للبرنامج النووي الإيراني.
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وتأتي هذه المخاوف بعدما أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية اختراق شركة ماناميم القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن هذه الشركة تعد موردا رئيسيا للغذاء والدعم اللوجستي للجيش الإسرائيلي في غزة، وفقاً لموقع "المونيتور".

كما أكدت وكالة مهر الإيرانية، أن هذه الجماعة هي "جبهة إسناد" الإلكترونية، أعلنت تأسيسها عقب الحرب مع إسرائيل في حزيران الفائت.

كذلك تبّنت الجهة ذاتها هجوما سيبرانيا استهدف استخبارات الحكومة الإسرائيلية.
 
واعتبر التقرير أن هذه العملية تعكس الحرب الخفية الهادئة التي طالما اشتعلت بين إسرائيل وإيران، والتي تصاعدت منذ حرب الـ12 يوما.

إلى جانب ذلك، هناك الحرائق والانفجارات الغامضة في إيران، حيث اندلع حريق بقرب مستشفى في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد أمس الخميس، وكان الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة في كل أنحاء إيران، والتي توالت بالتزامن مع الهجوم الإلكتروني الإيراني الواسع على إسرائيل.
 
وكشف عدد من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، عن اعتقادهم بأن العديد من تلك الحوادث كانت أعمالا تخريبة متعمدة، قد تكون إسرائيل وراءها، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز". (العربية) 
 
 

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