للحد من قدرتها العسكرية.. عقوبات أميركية جديدة على مسيّرات إيران

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فرضت مجددًا، عقوبات جديدة على تستهدف 5 كيانات وشخصًا واحدًا بتهمة دعم برنامج الطائرات المسيّرة ، وفق ما أعلنته الأميركية، موضحةً أن هذه تأتي للحد من قدرات العسكرية، لا سيما في مجال الطائرات بدون طيار.وبحسب بيان التابع للوزارة (OFAC)، فإن الكيانات الخمسة تقع في إيران، وهونغ كونغ، والصين وتايوان، وهي متهمة بتسهيل شراء تقنيات ومواد حساسة لصالح الجوية الإيرانية (هسا)، التي تعتبرها واشنطن فاعلاً رئيسياً في تطوير طائرات إيران المسيّرة.هذا وعلق نائب وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية نيلسون على العقوبات، وقال إن "إيران تواصل تطوير وتصدير الطائرات المسيّرة المتقدمة، والتي تُستخدم لاستهداف القوات الأميركية وشركائنا في المنطقة".كما أضاف نيلسون: "سنواصل العمل لعرقلة هذه الشبكات ومحاسبة كل من يسهل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار". (العربية)