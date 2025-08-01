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إقتصاد

للحد من قدرتها العسكرية.. عقوبات أميركية جديدة على مسيّرات إيران

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:14
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فرضت واشنطن مجددًا، عقوبات جديدة على إيران تستهدف 5 كيانات وشخصًا واحدًا بتهمة دعم برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، موضحةً أن العقوبات هذه تأتي للحد من قدرات طهران العسكرية، لا سيما في مجال الطائرات بدون طيار.
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وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، فإن الكيانات الخمسة تقع في إيران، وهونغ كونغ، والصين وتايوان، وهي متهمة بتسهيل شراء تقنيات ومواد حساسة لصالح شركة الصناعات الجوية الإيرانية (هسا)، التي تعتبرها واشنطن فاعلاً رئيسياً في تطوير طائرات إيران المسيّرة.

هذا وعلق نائب وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون على العقوبات، وقال إن "إيران تواصل تطوير وتصدير الطائرات المسيّرة المتقدمة، والتي تُستخدم لاستهداف القوات الأميركية وشركائنا في المنطقة".

كما أضاف نيلسون: "سنواصل العمل لعرقلة هذه الشبكات ومحاسبة كل من يسهل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار". (العربية)
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