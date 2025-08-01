السيسي: لضرورة الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة

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شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في وإعادة إعمار القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية إليه، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، محمد الشناوي، أن تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا "ديك سخوف"، تناول ملفات عدة منها الأوضاع الإقليمية الراهنة وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأضاف الشناوي أن "الاتصال تطرق الى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استعرض السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".كما تناول الاتصال جهود مصر في "توفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة المستقلة وعاصمتها الشرقية، وفقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة". (سكاي نيوز عربية)