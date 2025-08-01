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عربي-دولي
السيسي: لضرورة الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة
Lebanon 24
01-08-2025
|
06:41
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شدد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
على ضرورة وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
وإعادة إعمار القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية إليه، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
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وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، محمد الشناوي، أن
السيسي
تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا "ديك سخوف"، تناول ملفات عدة منها الأوضاع الإقليمية الراهنة وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف الشناوي أن "الاتصال تطرق الى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استعرض السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
كما تناول الاتصال جهود مصر في "توفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة
الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها
القدس
الشرقية، وفقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة". (سكاي نيوز عربية)
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