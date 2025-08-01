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عربي-دولي

في البيرو... إكتشاف مومياء عمرها أكثر من ألف عام!

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:26
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عثر عمال كانوا يحفرون في أحد شوارع ليما في البيرو، على مومياء، يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام.

وقال عالم الآثار خيسوس باهاموندي: "عثرنا على كفن دفن لشخصية في مقبرة عمرها أكثر من ألف عام".
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وكانت الجثة في وضعية الجلوس، وذراعاها وساقاها مطويتان، ووجهها متجه نحو الشمال.

وأوضح عالم الآثار خوسيه بابلو ألياغا أنّ "أهمية هذا الاكتشاف تكمن في كونه يُظهر أن للعاصمة ليما تاريخا أبعد مما كان يُعتقد". (العربية)
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