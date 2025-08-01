في البيرو... إكتشاف مومياء عمرها أكثر من ألف عام!

عثر عمال كانوا يحفرون في أحد شوارع ليما في البيرو، على مومياء، يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام.



وقال عالم الآثار باهاموندي: "عثرنا على كفن دفن لشخصية في مقبرة عمرها أكثر من ألف عام".

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وكانت الجثة في وضعية الجلوس، وذراعاها وساقاها مطويتان، ووجهها متجه نحو .



وأوضح عالم الآثار ألياغا أنّ "أهمية هذا الاكتشاف تكمن في كونه يُظهر أن للعاصمة ليما تاريخا أبعد مما كان يُعتقد". (العربية)