الخارجية الإسرائيلية نفت تعليق التمثيل الدبلوماسي في أبو ظبي

Advertisement

قالت إن بعثتيها في مفتوحتان يوم الجمعة وإن ممثليها يواصلون العمل في السفارة في والقنصلية في دبي بالتعاون مع السلطات المحليةوأضافت الوزارة أن هذا يشمل ضمان حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين بحسب ما نقلت . وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس أن بدأت إجلاء معظم موظفي بعثتيها الدبلوماسيتين في الإمارات بعد تشديد تحذيره بشأن السفر بالنسبة للإسرائيليين المقيمين في الإمارات. (روسيا اليوم)