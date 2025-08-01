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عربي-دولي

الخارجية الإسرائيلية نفت تعليق التمثيل الدبلوماسي في أبو ظبي

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:35
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن بعثتيها في الإمارات مفتوحتان يوم الجمعة وإن ممثليها يواصلون العمل في السفارة في أبوظبي والقنصلية في دبي بالتعاون مع السلطات المحلية
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وأضافت الوزارة أن هذا يشمل ضمان حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين بحسب ما نقلت رويترز. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس أن إسرائيل بدأت إجلاء معظم موظفي بعثتيها الدبلوماسيتين في الإمارات بعد تشديد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيره بشأن السفر بالنسبة للإسرائيليين المقيمين في الإمارات. (روسيا اليوم)
 
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