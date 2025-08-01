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مستشار أميركي سابق: الحرب في غزة فشلت ويجب إنهاؤها مقابل إعادة المختطفين

Lebanon 24
01-08-2025 | 13:17
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دعا مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جيك سوليفان إلى إنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أنها لم تعد تخدم أمن إسرائيل، بل تزيد من عزلتها الدولية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
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وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت، قال سوليفان إن الوقت حان لتقدّم إسرائيل عرضًا نهائيًا لإعادة جميع المختطفين، أحياء وأموات، مقابل إنهاء الحرب، وتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مدعومة إقليمياً ودولياً.

وأكد أن إسرائيل دمرت البنية العسكرية لحماس واغتالت قادتها، لكنها لم تترجم انتصاراتها إلى استراتيجية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الحرب تحولت إلى عبء إنساني ودبلوماسي لا طائل منه.

سوليفان شدد على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية إنسانية مباشرة تجاه المدنيين في غزة، داعيًا لضمان فوري لوصول المساعدات، ومؤكدًا أن "لا شيء يبرر المجاعة".

وختم مقاله قائلاً:
"حان الوقت لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وفتح طريق جديد نحو الاستقرار.. أكتب كصديق صادق".
 
(روسيا اليوم)
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