كاتب إسرائيلي: حرب غزة تمثل "إبادة جماعية"

قال كاتب إسرائيلي يُدعى ديفيد غروسمان إن الحرب التي تخوضها في تعد "إبادة جماعية".

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وفي مقابلة نُشرت الجمعة في صحيفة "لا ريبوبليكا" ، قال غروسمان: "رفضت لسنوات استخدام هذا المصطلح... لكن الآن لم أعد أستطيع منع نفسي من استخدامه، بعد ما قرأته في الصحف والصور التي رأيتها، فضلاً عن حديثي مع أشخاص كانوا هناك".





وأضاف: "بألم بالغ وقلب محطم، أضطر الآن للاعتراف بما يحدث أمام عيني. إبادة جماعية". وفي مقابلة نُشرت الجمعة في صحيفة "لا ريبوبليكا" ، قال غروسمان: "رفضت لسنوات استخدام هذا المصطلح... لكن الآن لم أعد أستطيع منع نفسي من استخدامه، بعد ما قرأته في الصحف والصور التي رأيتها، فضلاً عن حديثي مع أشخاص كانوا هناك".وأضاف: "بألم بالغ وقلب محطم، أضطر الآن للاعتراف بما يحدث أمام عيني. إبادة جماعية".



وأكد غروسمان تمسّكه "بشدة" بحل الدولتين، وذلك لأنه بالدرجة الأولى "لا يرى بديلاً" عنه، مشيداً في هذا السياق بعزم الرئيس الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول المقبل.



وأضاف: "أعتبر ذلك فكرة جيدة، ولا أفهم رد الفعل الهستيري الذي قوبل به .. من الواضح أنه يجب وضع شروط محددة: لا أسلحة، وضمان أن تشهد (الدولة الفلسطينية) انتخابات شفافة يُستبعد منها أي طرف يفكر في استخدام العنف ضد إسرائيل".