أردوغان: سنصلي صلاة الشكر في غزة بعد زوال الاحتلال والظلم

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في تصريح جديد، وجّه خلاله انتقادات لاذعة للمتقاعسين، قال الرئيس ،الجمعة، إن بلاده ستحتفل يوماً ما في غزة وفلسطين بنهاية الظلم والاحتلال، مؤكداً وقوف الثابت في وجه "دولة الإرهاب "، على حد تعبيره.وخلال كلمته في حفل ختام الأنشطة الصيفية لمدارس "TÜGVA"، ردّ أردوغان على الانتقادات التي طالت تركيا بشأن عدم تدخلها الكافي في أزمة غزة قائلاً:"يتهمنا البعض بأننا لا نفعل شيئاً من أجل غزة، وأقول لهؤلاء: أين كنتم عندما كانت حلب تُقصف، وعندما احتاجت أذربيجان وليبيا للدعم؟".وأضاف: "غزة اليوم تشهد أكبر إبادة جماعية في العصر الحديث. الإنسانية تُمحى من هناك على يد العصابات الصهيونية ومن يدعمونها".وأكد أردوغان أن اليوم الذي ينتهي فيه الظلم سيأتي، قائلاً: "سنحتفل بإقامة الدولة ، وسنصلي في غزة صلاة الشكر على زوال ".تأتي تصريحات أردوغان في وقت أعلنت فيه في غزة أن العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول 2023 أسفر عن 60,249 شهيداً و147,089 جريحاً. وفي آخر 24 ساعة فقط، وصل عدد المساعدات إلى 91 وأكثر من 666 إصابة، ليرتفع عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 1,330 شهيداً وأكثر من 8,818 جريحاً.تصريحات أردوغان تعكس تصاعد حدة الخطاب التركي إزاء الجرائم في غزة، وسط تزايد الضغط الشعبي والدولي لوقف ما وصفه بـ"المجزرة بحق الإنسانية".