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عربي-دولي

أردوغان: سنصلي صلاة الشكر في غزة بعد زوال الاحتلال والظلم

Lebanon 24
01-08-2025 | 14:50
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في تصريح جديد، وجّه خلاله انتقادات لاذعة للمتقاعسين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،الجمعة، إن بلاده ستحتفل يوماً ما في غزة وفلسطين بنهاية الظلم والاحتلال، مؤكداً وقوف تركيا الثابت في وجه "دولة الإرهاب إسرائيل"، على حد تعبيره.
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وخلال كلمته في حفل ختام الأنشطة الصيفية لمدارس "TÜGVA"، ردّ أردوغان على الانتقادات التي طالت تركيا بشأن عدم تدخلها الكافي في أزمة غزة قائلاً:
"يتهمنا البعض بأننا لا نفعل شيئاً من أجل غزة، وأقول لهؤلاء: أين كنتم عندما كانت حلب تُقصف، وعندما احتاجت أذربيجان وليبيا للدعم؟".

وأضاف: "غزة اليوم تشهد أكبر إبادة جماعية في العصر الحديث. الإنسانية تُمحى من هناك على يد العصابات الصهيونية ومن يدعمونها".

وأكد أردوغان أن اليوم الذي ينتهي فيه الظلم سيأتي، قائلاً: "سنحتفل بإقامة الدولة الفلسطينية، وسنصلي في غزة صلاة الشكر على زوال الاحتلال".

تأتي تصريحات أردوغان في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول 2023 أسفر عن 60,249 شهيداً و147,089 جريحاً. وفي آخر 24 ساعة فقط، وصل عدد شهداء المساعدات إلى 91 وأكثر من 666 إصابة، ليرتفع عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 1,330 شهيداً وأكثر من 8,818 جريحاً.

تصريحات أردوغان تعكس تصاعد حدة الخطاب التركي إزاء الجرائم في غزة، وسط تزايد الضغط الشعبي والدولي لوقف ما وصفه بـ"المجزرة بحق الإنسانية".
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