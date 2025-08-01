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عربي-دولي

من أميركا.. تحذير خاص من "الفنادق الراقية"!

Lebanon 24
01-08-2025 | 15:08
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، أنها وضعت قيوداً مؤقتة على زيارات موظفي الحكومة إلى فنادق راقية في كراتشي بباكستان بعد تلقي تقرير عن وجود تهديد.
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وذكرت الوزارة في تنبيه أمني أنَّ "القنصلية العامة الأميركية في كراتشي تلقت تقريراً عن تهديد موجه إلى فنادق راقية في كراتشي"، وأضافت: "فرضت القنصلية العامة في كراتشي قيودا مؤقتة على زيارات موظفي الحكومة الرسميين إلى هذه الفنادق".

وأوضحت الوزارة أنها تعلن من حين لآخر حظر دخول مناطق في دول أجنبية على موظفيها الرسميين، مثل المعالم السياحية والفنادق والأسواق ومراكز التسوق والمطاعم، استجابة لمثل هذه التهديدات.

وحث التنبيه الأمني الناس على تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات وتوخي الحذر من الأماكن التي يرتادها السياح ومواطنو الدول الغربية.

وأصدرت الوزارة تحذير سفر يتعلق بباكستان تنصح فيه الرعايا الأميركيين بإعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب خطر الإرهاب واحتمال نشوب صراع مسلح.
 
 
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