التوصل لاتفاق شامل في غزة سيتطلب وقتاً طويلا.. هذا ما كشفه مسؤول اسرائيلي

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اعتبر مسؤول إسرائيلي، أمس الجمعة، أنه إذا تخلت وإسرائيل عن جهودهما للتوصل إلى اتفاق "مرحلي" مع حركة في غزة، فإن الأمر سيتطلب "وقتاً طويلاً" للوصول إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح كل المحتجَزين مقابل إنهاء الحرب.وقال المسؤول إن المحادثات متوقفة وتواجه جموداً منذ أن سحبت والولايات المتحدة وفديهما من ، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق المطروح للتفاوض حالياً ينص على الإفراج عن 28 محتجزاً، من أصل 50، خلال الهدنة المقترح أن تستمر لمدة شهرين، على أن يجري إطلاق سراح الباقين إذا توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق خلال الشهرين بشأن وقف دائم للنار.من جهتها نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر قوله إن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بـ"احتلال غزة"، أو فيما يتعلق بسير القتال إذا لم يجرِ التوصل لاتفاق مع حماس.كما أضاف المصدر أن الشكوك تُخيّم على إمكانية استئناف المفاوضات حالياً بشأن وقف النار في غزة.أعلن ، ، أنه سيعرف، خلال أيام، إن كان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ما زال ممكناً، وإلا فإن القتال سيستمر، حسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الجمعة.وقال خلال جولة ميدانية: "أعتقد أننا سنعرف، خلال الأيام المقبلة، إن كنا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن"، مردفاً: "إذا لم يجرِ ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة".(العربية)