ترامب أمر بإرسال غواصتين نوويتين "أقرب إلى روسيا"

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قام الرئيس الأميركي ، أمس الجمعة، بانتقاد بشدة تصريحات القومي الروسي دميتري ميدفيديف حول الأسلحة النووية.وصرح خلال مقابلة حصرية مع "نيوز ماكس" في أنه نتيجة لذلك، أمر بإرسال غواصتين نوويتين "أقرب إلى ".كما أضاف: "حسناً، رئيس روسي سابق، وهو الآن مسؤول عن أحد أهم المجالس، ميدفيديف، قال أشياء سيئة للغاية، عند الحديث عن الأسلحة النووية. وعندما تُذكر كلمة "نووي"، كما تعلمون، تبرقان عيناي وأقول: من الأفضل أن نكون حذرين، لأنه التهديد النهائي".كذلك تابع: "نريد دائماً أن نكون على أهبة الاستعداد. لذا أرسلت غواصتين نوويتين إلى المنطقة. أريد فقط التأكد من أن كلماته مجرد كلام لا أكثر".وعندما سُئل عما إذا كانت الغواصات أقرب إلى روسيا، أجاب ترامب: "إنها أقرب إلى روسيا. نعم، إنها أقرب إلى روسيا".فيما أردف أن ستفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في ، لافتاً إلى أن "بارع جداً" في التعامل مع .جاء ذلك بعدما أورد الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال أمس الجمعة أنه "استناداً إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري ميدفيديف، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسباً لانطواء هذه التصريحات التحريضية على ما هو أكثر من ذلك".(العربية)