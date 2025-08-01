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عربي-دولي
ترامب أمر بإرسال غواصتين نوويتين "أقرب إلى روسيا"
Lebanon 24
01-08-2025
|
23:24
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قام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الجمعة، بانتقاد بشدة تصريحات
نائب رئيس
مجلس الأمن
القومي الروسي دميتري ميدفيديف حول الأسلحة النووية.
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وصرح
ترامب
خلال مقابلة حصرية مع "نيوز ماكس" في
البيت الأبيض
أنه نتيجة لذلك، أمر بإرسال غواصتين نوويتين "أقرب إلى
روسيا
".
كما أضاف: "حسناً، رئيس روسي سابق، وهو الآن مسؤول عن أحد أهم المجالس، ميدفيديف، قال أشياء سيئة للغاية، عند الحديث عن الأسلحة النووية. وعندما تُذكر كلمة "نووي"، كما تعلمون، تبرقان عيناي وأقول: من الأفضل أن نكون حذرين، لأنه التهديد النهائي".
كذلك تابع: "نريد دائماً أن نكون على أهبة الاستعداد. لذا أرسلت غواصتين نوويتين إلى المنطقة. أريد فقط التأكد من أن كلماته مجرد كلام لا أكثر".
وعندما سُئل عما إذا كانت الغواصات أقرب إلى روسيا، أجاب ترامب: "إنها أقرب إلى روسيا. نعم، إنها أقرب إلى روسيا".
فيما أردف أن
الولايات المتحدة
ستفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في
أوكرانيا
، لافتاً إلى أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
"بارع جداً" في التعامل مع
العقوبات
.
جاء ذلك بعدما أورد الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال أمس الجمعة أنه "استناداً إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري ميدفيديف، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسباً لانطواء هذه التصريحات التحريضية على ما هو أكثر من ذلك".(العربية)
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