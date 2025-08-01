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عربي-دولي

البلاد تشهد نشاطاً ملحوظاً.. زلزال جديد يضرب أفغانستان وهذه قوته

Lebanon 24
01-08-2025 | 23:25
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، وفق ما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل. 
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وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا.

وأشار  إلى أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، حيث سجلت هزة أرضية أخرى بقوة 4.1 درجات، رُصدت عند خط عرض 36.54 درجة شمالًا وخط طول 68.77 درجة شرقًا وعلى عمق 139 كيلومترًا.
 
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