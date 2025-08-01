البلاد تشهد نشاطاً ملحوظاً.. زلزال جديد يضرب أفغانستان وهذه قوته

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في ، وفق ما ذكر المتوسطي للزلازل.وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا.وأشار إلى أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، حيث سجلت هزة أرضية أخرى بقوة 4.1 درجات، رُصدت عند خط عرض 36.54 درجة شمالًا وخط طول 68.77 درجة شرقًا وعلى عمق 139 كيلومترًا.