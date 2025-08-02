30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جهاز المخابرات الليبي يفكك 3 خلايا لداعش
Lebanon 24
02-08-2025
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن جهاز المخابرات
الليبي
، الجمعة، تفكيك 3 خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في مناطق متفرقة من البلاد، وتحديداً في الجنوب، ولها ارتباطات بتنظيمات دولية في
أفريقيا
وأوروبا.
Advertisement
وقال مصدر أمني رفيع بالجهاز لوكالة الأنباء
الليبية
إن هذه العملية "تأتي في إطار جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".
من جهتها كشفت وسائل إعلام محلية أن "الخلية الأولى كانت مسؤولة عن تجنيد المقاتلين ونقل عناصر داعش من
شمال أفريقيا
إلى
الصومال
ومنطقة الساحل، باستخدام جوازات سفر مزورة ومساكن سرية آمنة، فيما تولت الخلية الثانية إدارة شبكة غسل أموال واسعة عبر شركات تغطي نشاطها بـ"العمل الإنساني"، تموه دعمها لعناصر التنظيم الهاربين من مخيم الهول بسوريا، وتأمين مساكن لهم داخل
ليبيا
".
كما أشارت
وسائل الإعلام
إلى أن الخلية الثالثة اعتبرت الحلقة الأخطر، حيث تولت تحويل الأموال إلى "داعش" عبر شبكات دولية باستخدام العملات الرقمية المشفرة، وتنفيذ استثمارات مشبوهة لصالح التنظيم.
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء فارس: إيران تعدم شخصا بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي
Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: إيران تعدم شخصا بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي
02/08/2025 14:12:29
02/08/2025 14:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الحدث: إطلاق نار قرب مقر انعقاد الاجتماع الأمني في طرابلس مع رئيس جهاز المخابرات التركية
Lebanon 24
مصادر الحدث: إطلاق نار قرب مقر انعقاد الاجتماع الأمني في طرابلس مع رئيس جهاز المخابرات التركية
02/08/2025 14:12:29
02/08/2025 14:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية: تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطط لهجمات تستهدف الساحل السوري
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية: تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطط لهجمات تستهدف الساحل السوري
02/08/2025 14:12:29
02/08/2025 14:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة يارون
Lebanon 24
بالصور: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة يارون
02/08/2025 14:12:29
02/08/2025 14:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
على وقع تراجع الايجابية في مفاوضات وقف اطلاق النار.. خطة جديدة لنتنياهو لـ"تطويق غزة"
Lebanon 24
على وقع تراجع الايجابية في مفاوضات وقف اطلاق النار.. خطة جديدة لنتنياهو لـ"تطويق غزة"
07:00 | 2025-08-02
02/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لاستهداف جنود إسرائيليين في غزة.. قصفٌ بـ"صاروخ موجه"!
Lebanon 24
فيديو لاستهداف جنود إسرائيليين في غزة.. قصفٌ بـ"صاروخ موجه"!
06:55 | 2025-08-02
02/08/2025 06:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبيب جراح" ينقل معاناة أطفال غزة.. ما قالهُ مؤثر!
Lebanon 24
"طبيب جراح" ينقل معاناة أطفال غزة.. ما قالهُ مؤثر!
06:30 | 2025-08-02
02/08/2025 06:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني يؤكد وضعه خططاً لرفع مستوى الجهوزية
Lebanon 24
الجيش الإيراني يؤكد وضعه خططاً لرفع مستوى الجهوزية
05:48 | 2025-08-02
02/08/2025 05:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير من كارثة".. ماذا قال قيادي عسكري إسرائيليّ سابق عن غزة؟
Lebanon 24
"تحذير من كارثة".. ماذا قال قيادي عسكري إسرائيليّ سابق عن غزة؟
05:10 | 2025-08-02
02/08/2025 05:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:21 | 2025-08-01
01/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
09:35 | 2025-08-01
01/08/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
10:27 | 2025-08-01
01/08/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
14:56 | 2025-08-01
01/08/2025 02:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل الجلسة المفصلية: لقاء عون – رعد يثير الهواجس… فهل يمهّد للتصعيد؟
Lebanon 24
قبيل الجلسة المفصلية: لقاء عون – رعد يثير الهواجس… فهل يمهّد للتصعيد؟
11:00 | 2025-08-01
01/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-08-02
على وقع تراجع الايجابية في مفاوضات وقف اطلاق النار.. خطة جديدة لنتنياهو لـ"تطويق غزة"
06:55 | 2025-08-02
فيديو لاستهداف جنود إسرائيليين في غزة.. قصفٌ بـ"صاروخ موجه"!
06:30 | 2025-08-02
"طبيب جراح" ينقل معاناة أطفال غزة.. ما قالهُ مؤثر!
05:48 | 2025-08-02
الجيش الإيراني يؤكد وضعه خططاً لرفع مستوى الجهوزية
05:10 | 2025-08-02
"تحذير من كارثة".. ماذا قال قيادي عسكري إسرائيليّ سابق عن غزة؟
04:59 | 2025-08-02
هل منع العراق دخول السوريين إلى أراضيه؟ وزارة تكشف
فيديو
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
02/08/2025 14:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
02/08/2025 14:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
02/08/2025 14:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24