كتب موقع "العربية": كشف مصدر مطلع أن ، ، أرجأ اتخاذ قرار بشأن الإجراءات والخطوات التي سينفذها الجيش في المدمر إذا لم توافق على الاتفاق، وسط الجمود الذي يلف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على الرغم من مساعي الوسطاء.

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وأضاف المصدر أن القرار لن يُتخذ هذا الأسبوع، وفق ما نقلت شبكة يوم السبت.



تطويق مدينة غزة

كما أشار إلى أن إحدى الأفكار المطروحة، في حال عدم موافقة الحركة على الاتفاق، هي تطويق مدينة غزة ومراكز سكانية أخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في "غزو" المدينة.



وكشف المصدر أن وزراء إسرائيليين عدة يؤيدون خططًا مختلفة.

يأتي هذا وسط خلافات داخلية في الحكومة حول مسار العمل المفضل لديها في القطاع.



وكان مسؤول إسرائيلي كبير أوضح يوم الخميس الماضي أن والولايات المتحدة بصدد صياغة تفاهم جديد حول غزة، بعد تسلم رد حماس.