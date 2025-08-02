28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على وقع تراجع الايجابية في مفاوضات وقف اطلاق النار.. خطة جديدة لنتنياهو لـ"تطويق غزة"
Lebanon 24
02-08-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "العربية": كشف مصدر مطلع أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، أرجأ اتخاذ قرار بشأن الإجراءات والخطوات التي سينفذها الجيش
الإسرائيلي
في
قطاع غزة
المدمر إذا لم توافق
حماس
على الاتفاق، وسط الجمود الذي يلف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على الرغم من مساعي الوسطاء.
Advertisement
وأضاف المصدر أن القرار لن يُتخذ هذا الأسبوع، وفق ما نقلت شبكة
سي أن أن
يوم السبت.
تطويق مدينة غزة
كما أشار إلى أن إحدى الأفكار المطروحة، في حال عدم موافقة الحركة على الاتفاق، هي تطويق مدينة غزة ومراكز سكانية أخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في "غزو" المدينة.
وكشف المصدر أن وزراء إسرائيليين عدة يؤيدون خططًا مختلفة.
يأتي هذا وسط خلافات داخلية في الحكومة
الإسرائيلية
حول مسار العمل المفضل لديها في القطاع.
وكان مسؤول إسرائيلي كبير أوضح يوم الخميس الماضي أن
إسرائيل
والولايات المتحدة بصدد صياغة تفاهم جديد حول غزة، بعد تسلم رد حماس.
كما أضاف أن البلدين الحليفين "سيعملان في الوقت عينه على زيادة المساعدات الإنسانية، مع استمرار العمليات العسكرية في غزة".
"قتال بلا هوادة"
في حين أعلن
رئيس الأركان
الإسرائيلي،
إيال زامير
، أمس الجمعة أنه "سيعرف، خلال أيام، إن كان التوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً، وإلا فإن القتال سيستمر". وقال زامير خلال جولة ميدانية في القطاع: "أعتقد أننا سنعرف، خلال الأيام المقبلة، إن كنا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن"، مردفاً: "إذا لم يجرِ ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة".
يذكر أن الجولة الجديدة من المفاوضات التي انطلقت في السادس من يوليو الماضي بين الجانبين برعاية الوسطاء (أميركا ومصر وقطر) من أجل وقف الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 في غزة، كانت انتهت الأسبوع الماضي بدون تحقيق انفراجة واضحة.
إذ يتمسك الجانب الإسرائيلي بعدم الانسحاب التام من القطاع، فيما تصر حماس على هذا المطلب.
كما تود إسرائيل الإبقاء على توزيع المساعدات الإغاثية عبر "مؤسسة غزة"، بينما تطالب الحركة بالعودة إلى منظمات
الأمم المتحدة
من أجل توزيع المساعدات وسط انتشار سوء التغذية و"المجاعة" في مناطق عدة بالقطاع.
مواضيع ذات صلة
ويتكوف يقول إنه "متفائل" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
ويتكوف يقول إنه "متفائل" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
02/08/2025 21:15:24
02/08/2025 21:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: نتعاطى مع عروض وقف إطلاق النار في غزة بإيجابية
Lebanon 24
حماس: نتعاطى مع عروض وقف إطلاق النار في غزة بإيجابية
02/08/2025 21:15:24
02/08/2025 21:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية مصر يبحث مع ويتكوف مفاوضات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
وزير خارجية مصر يبحث مع ويتكوف مفاوضات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
02/08/2025 21:15:24
02/08/2025 21:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة حماس: قمنا بتسليم ردنا للوسطاء على مقترح وقف إطلاق النار والذي اتسم بالإيجابية
Lebanon 24
حركة حماس: قمنا بتسليم ردنا للوسطاء على مقترح وقف إطلاق النار والذي اتسم بالإيجابية
02/08/2025 21:15:24
02/08/2025 21:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسبوع مصيري أمام تل أبيب
Lebanon 24
أسبوع مصيري أمام تل أبيب
14:01 | 2025-08-02
02/08/2025 02:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: من حق الدولة قانونيًا التفاوض مع إسرائيل
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: من حق الدولة قانونيًا التفاوض مع إسرائيل
13:56 | 2025-08-02
02/08/2025 01:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح جديد قد ينهي حرب غزة.. هذا ما سيحلّ بـ"حماس"
Lebanon 24
مقترح جديد قد ينهي حرب غزة.. هذا ما سيحلّ بـ"حماس"
13:31 | 2025-08-02
02/08/2025 01:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
13:00 | 2025-08-02
02/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد الاتفاق التجاري الأميركي – المكسيكي
Lebanon 24
تمديد الاتفاق التجاري الأميركي – المكسيكي
12:58 | 2025-08-02
02/08/2025 12:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:21 | 2025-08-01
01/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
14:56 | 2025-08-01
01/08/2025 02:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
15:12 | 2025-08-01
01/08/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:01 | 2025-08-02
أسبوع مصيري أمام تل أبيب
13:56 | 2025-08-02
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: من حق الدولة قانونيًا التفاوض مع إسرائيل
13:31 | 2025-08-02
مقترح جديد قد ينهي حرب غزة.. هذا ما سيحلّ بـ"حماس"
13:00 | 2025-08-02
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
12:58 | 2025-08-02
تمديد الاتفاق التجاري الأميركي – المكسيكي
12:36 | 2025-08-02
حكومة مدغشقر تُدان بانتهاك حقوق مجموعة السكان الأصليين
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
02/08/2025 21:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
02/08/2025 21:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
02/08/2025 21:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24