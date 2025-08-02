عبر منظمة الصحة العالمية شاحنات أدوية تدخل غزة

بينما تتفاقم أزمة الغذاء في القطاع الفلسطيني المدمر، أعلنت ، اليوم السبت، أن شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية عاجلة ستدخل القطاع لتوزَّع على المستشفيات عبر . وشددت الوزارة في بيان على أنها لا تحمل أية أصناف غذائية.

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ودعت الوزارة "المواطنين والوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة، وذلك لعدم التعرض للشاحنات، وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.



كما أشارت إلى أن "الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.