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عربي-دولي

"تحذير من كارثة".. ماذا قال قيادي عسكري إسرائيليّ سابق عن غزة؟

Lebanon 24
02-08-2025 | 05:10
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حذر قيادي عسكري إسرائيلي سابق من استمرار إسرائيل في حربها على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في وضع استراتيجية واضحة بعد خروج الأزمة الانسانية في القطاع عن السيطرة.
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وفي حديث له عبر إذاعة "103 إف إم"، قال القائد السابق للقوات البرية في الجيش الإسرائيلي اللواء يفتاح رون تال: "نحن على شفا كارثة. إنه قدرنا. لقد فقدنا السيطرة على القضية الإنسانية. هناك وفرة في الغذاء في قطاع غزة، لكن معظمها يذهب إلى حماس".
واعتبر تال أنَّ "عجز إسرائيل عن إدارة الوضع المدني يقوض مكاسبها العسكرية"، وأضاف: "لا يمكنك شن حرب في منطقة تحتلها دون إنشاء كيان للتعامل مع الشؤون الإنسانية والمدنية. هذا الفشل يضرنا الآن".
وتابع: "على المستوى العسكري، حماس بالكاد تعمل، لكن على المستوى المدني، لا تزال تسيطر على كل شيء. كان على الجيش الإسرائيلي أن يتولى زمام الأمور، ويستغل ذلك لتنصيب قيادة بديلة".
ودعا تال الحكومة إلى تحديد أهدافها بوضوح، وتجنب التردد، وقال: "لا يمكن للحرب أن تستمر إلى الأبد. لديّ انتقادات لاذعة للحكومة. عليها أن تقرر إلى أين نتجه، خاصة أن التوصل إلى اتفاق جزئي قد لا يكون ممكناً".
 
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