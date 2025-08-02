"تحذير من كارثة".. ماذا قال قيادي عسكري إسرائيليّ سابق عن غزة؟

حذر قيادي عسكري إسرائيلي سابق من استمرار في حربها على ، مشيراً إلى أن الحكومة فشلت في وضع استراتيجية واضحة بعد خروج الأزمة الانسانية في القطاع عن السيطرة.

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وفي حديث له عبر إذاعة "103 إف إم"، قال القائد السابق للقوات البرية في الجيش اللواء يفتاح رون تال: "نحن على شفا كارثة. إنه قدرنا. لقد فقدنا السيطرة على القضية الإنسانية. هناك وفرة في الغذاء في قطاع غزة، لكن معظمها يذهب إلى ".

واعتبر تال أنَّ "عجز إسرائيل عن إدارة الوضع المدني يقوض مكاسبها العسكرية"، وأضاف: "لا يمكنك شن حرب في منطقة تحتلها دون إنشاء كيان للتعامل مع والمدنية. هذا الفشل يضرنا الآن".

وتابع: "على المستوى العسكري، حماس بالكاد تعمل، لكن على المستوى المدني، لا تزال تسيطر على كل شيء. كان على الجيش الإسرائيلي أن يتولى زمام الأمور، ويستغل ذلك لتنصيب قيادة بديلة".