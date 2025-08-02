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عربي-دولي

"طبيب جراح" ينقل معاناة أطفال غزة.. ما قالهُ مؤثر!

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:30
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كشف جراح بريطاني قام بمهمة تطوعية في قطاع غزة أنَّ الأطفال هناك يحاولون النوم ببطون مملوءة بالماء والملح بسبب تفشي المجاعة.
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وفي تصريح له، كشف غرايم غروم عن مشاهد صادمة عاشها خلال عمله ضمن فريق طبي تطوعي في غزة، حيث يعاني الفلسطينيون من مجاعة ونقص في التغذية، تسببا بوفاة عشرات الرضع وتدهور حالة الجرحى المدنيين.
 
وأوضح غروم أن الجوع المتزايد يؤثر بشكل مباشر على المصابين ويمنع تعافيهم، ويزيد معدلات العدوى، ويضاعف خطر الوفاة.

وذكر أن الجوع لا يقتصر على المرضى، بل يمتد أيضا إلى الطواقم الطبية، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة ليس مجاعة طبيعية، بل مفتعلة.
 
 
وتغلق إسرائيل منذ 2 آذار 2025، جميع المعابر مع قطاع غزة، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخله.

وبلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الأربعاء نحو 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ 7 تشرين الأول 2023. (الجزيرة نت)
 
 
 
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