"طبيب جراح" ينقل معاناة أطفال غزة.. ما قالهُ مؤثر!

كشف جراح بريطاني قام بمهمة تطوعية في أنَّ الأطفال هناك يحاولون النوم ببطون مملوءة بالماء والملح بسبب تفشي المجاعة.

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وفي تصريح له، كشف غرايم غروم عن مشاهد صادمة عاشها خلال عمله ضمن فريق طبي تطوعي في غزة، حيث يعاني من مجاعة ونقص في التغذية، تسببا بوفاة عشرات الرضع وتدهور حالة الجرحى المدنيين.

وأوضح غروم أن الجوع المتزايد يؤثر بشكل مباشر على المصابين ويمنع تعافيهم، ويزيد معدلات العدوى، ويضاعف خطر الوفاة.



وذكر أن الجوع لا يقتصر على المرضى، بل يمتد أيضا إلى الطواقم الطبية، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة ليس مجاعة طبيعية، بل مفتعلة.