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مفاجأة... حماس وافقت على التخلي عن سلاحها!

Lebanon 24
02-08-2025 | 07:37
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قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن حركة حماس أبدت موافقة على التخلي عن سلاحها، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزم بإنهاء الحرب.
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وتابع ويتكوف وفق تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن: "الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء".


وأضاف: "هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية". وأوضح ويتكوف أنه: "لا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن".


وأشار ويتكوف إلى أن هناك جهدا مشتركا من إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة.


وتابع: "هناك صعوبات ونقص لكن لا يوجد تجويع وبعد أن نفند هذه المزاعم من حماس سنكون قادرين على مواصلة التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن".

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