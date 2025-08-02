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عقب فيديو الرهينة في غزة.. إسرائيليون يصرخون: لإستئناف المفاوضات مع "حماس"

Lebanon 24
02-08-2025 | 11:57
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أثار الفيديو الذي نشرته حركة "حماس" لأسير إسرائيلي يدعى إفيتار دافيد، ضجة واسعة في إسرائيل لاسيما في أوساط عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".
 
وفي الفيديو الذي جاء تحت عنوان "يأكلون مما نأكل" ومدته نحو دقيقة و20 ثانية، ظهر دافيد بجسد نحيل جداً في مكان أسره داخل قطاع غزة بعدما أسرته "حماس" من مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.
 
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كذلك، بدا دافيد وهو يحمل مجرفة في يده، ويحفر قبراً لنفسه، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
 
وقالت إيديت أوهيل، والدة رهينة إسرائيلي يدعون ألون" إن فيديو دافيد يمثل دعوة إستغاثة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" وإنقاذ الرهائن، وأضافت: "أناشد الحكومة الإسرائيلية والمبعوث ستيف ويتكوف استئناف المفاوضات فوراً لإنقاذ الرهائن وتوفير العلاج الفوري للجرحى".
 
وعن نجلها، قالت أوهيل: "ألون مصاب بجروح خطيرة.. لقد فقد إحدى عينيه، وهو في خطر داهم. أصرخ كأم: أوقفوا هذا الكابوس. أعيدوا لنا ألون!".
 
 

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