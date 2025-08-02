عقب فيديو الرهينة في غزة.. إسرائيليون يصرخون: لإستئناف المفاوضات مع "حماس"

عاجل | كتائب القسام تنشر فيديو بوضع الأسرى الإسرائيليين بعنوان "يأكلون مما نأكل" pic.twitter.com/aThegscGRq
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2025
عاجل | كتائب القسام تنشر فيديو بوضع الأسرى الإسرائيليين بعنوان "يأكلون مما نأكل" pic.twitter.com/aThegscGRq
كــتائب القســام تنشر رسالة بشأن الجنود الأسرى لديها:
"يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب، قررت حكومة الاحتلال تجويعهم" pic.twitter.com/csh1LirYNe
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 1, 2025
كــتائب القســام تنشر رسالة بشأن الجنود الأسرى لديها:
"يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب، قررت حكومة الاحتلال تجويعهم" pic.twitter.com/csh1LirYNe