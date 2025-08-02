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حكومة مدغشقر تُدان بانتهاك حقوق مجموعة السكان الأصليين

Lebanon 24
02-08-2025 | 12:36
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نشرت منظمة العفو الدولية ، الأربعاء، تقريرا كشف عن إخفاقات مزعومة من جانب سلطات مدغشقر في حماية شعب أنتاندروي الأصلي من النزوح المرتبط بالمناخ منذ عام 2017، مؤكدة أن هذه الإخفاقات تنتهك الحقوق الأساسية.
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تناول التقرير، المعنون "المعاناة تطاردني حتى هنا"، بالتفصيل نزوح سكان أندروي نتيجة المجاعات الناجمة عن الجفاف. ووفقًا لتحقيقات منظمة العفو الدولية، واجه حوالي 63.4% من سكان منطقة أندروي انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الفئات الضعيفة من الأمهات والأطفال وكبار السن. وخلصت تحقيقات المنظمة الحقوقية إلى أن الحكومة لم تفصح عن الميزانية الوطنية المخصصة لمعالجة آثار تغير المناخ، بما في ذلك الجفاف.

أجرت منظمة العفو الدولية بحثًا في ست قرى يسكنها النازحون داخليًا من قبيلة أنتاندروي، وعلمت أنه في الفترة ما بين عامي 2018 و2024، أُجبر حوالي 90 ألف شخص على القيام برحلة بطول 1500 كيلومتر، من أراضيهم الأصلية في الجنوب، إلى بويني في شمال البلاد.

وتشير التقارير إلى أن مواقع إعادة التوطين التي بنتها الحكومة الإقليمية كانت غير كافية، وتفتقر إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتتمتع بظروف معيشية سيئة وخطيرة.

في بيان صحفي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة فشلت في معالجة عمليات الإخلاء القسري عام ٢٠٢١، وعدم كفاية خطة إعادة التوطين لعام ٢٠٢٣، والآثار المستمرة للاستعمار الفرنسي على أنتاندروي. ودعت المنظمة إلى اعتماد "استراتيجيات وطنية ومحلية شاملة لمعالجة عمليات النزوح الناجمة عن الجفاف".

 
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