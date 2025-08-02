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لجنة التحقيق في أحداث السويداء: من حق الدولة قانونيًا التفاوض مع إسرائيل

Lebanon 24
02-08-2025 | 13:56
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أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) تشكيل لجنة التحقيق في أحداث السويداء برئاسة القاضي حاتم النعسان، على أن يكون المحامي عمار عز الدين متحدثًا إعلاميًا رسميًا باسمها، مع تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل، وفتحت خطّين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى.
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وأوضح رئيس اللجنة أن التحقيقات ستبدأ فورًا بلقاء المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، مؤكّدًا أن العمل سيُقسّم إلى مجموعات بهدف كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث.

وفي سياق متصل، أفادت لجنة التحقيق بأن من حق الدولة قانونيًا التفاوض مع إسرائيل أو أي طرف آخر، غير أن توقيع أي اتفاق نهائي يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب.
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