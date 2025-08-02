لجنة التحقيق في أحداث السويداء: من حق الدولة قانونيًا التفاوض مع إسرائيل

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أعلنت تشكيل في أحداث برئاسة القاضي النعسان، على أن يكون المحامي عمار متحدثًا إعلاميًا رسميًا باسمها، مع تخصيص مقر دائم للجنة في . وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل، وفتحت خطّين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى.وأوضح رئيس اللجنة أن التحقيقات ستبدأ فورًا بلقاء المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، مؤكّدًا أن العمل سيُقسّم إلى مجموعات بهدف كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث.وفي سياق متصل، أفادت لجنة التحقيق بأن من حق الدولة قانونيًا التفاوض مع أو أي طرف آخر، غير أن توقيع أي اتفاق نهائي يحتاج إلى موافقة .