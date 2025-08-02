Advertisement

عربي-دولي

أسبوع مصيري أمام تل أبيب

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1399881-638897655119355041.png
Doc-P-1399881-638897655119355041.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، أن إسرائيل مقبلة على أسبوع مصيري ستُتخذ خلاله قرارات استراتيجية يُتوقع أن تغيّر وجه الحرب.
Advertisement
 
وأشارت القناة إلى مخاوف من صدام محتمل بين المستويين السياسي والعسكري في ضوء الخلافات المتصاعدة.
 
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر بأن الجيش يبدي تحفظًا على تحركات القيادة السياسية، وهو غير راضٍ عن نية توسيع المناورات في غزة، ما يعكس فجوة متزايدة في تقدير الموقف بين المؤسستين.
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا كُشف في تل أبيب عن مصير "نووي إيران"؟ صحيفة اسرائيلية تُجيب
lebanon 24
03/08/2025 00:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للضغط على الحكومة لإنجاز صفقة تبادل
lebanon 24
03/08/2025 00:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي ويتكوف يلتقي في تل أبيب عائلات الرهائن الإسرائيليين (أ ف ب)
lebanon 24
03/08/2025 00:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف يصل إلى ميدان المخطوفين وسط تل أبيب (الجزيرة)
lebanon 24
03/08/2025 00:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-08-02
16:20 | 2025-08-02
16:12 | 2025-08-02
15:50 | 2025-08-02
15:15 | 2025-08-02
14:32 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24