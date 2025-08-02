أسبوع مصيري أمام تل أبيب

ذكرت القناة 12 ، نقلًا عن مصادر، أن مقبلة على أسبوع مصيري ستُتخذ خلاله قرارات استراتيجية يُتوقع أن تغيّر وجه الحرب.

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وأشارت القناة إلى مخاوف من محتمل بين المستويين السياسي والعسكري في ضوء الخلافات المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر بأن الجيش يبدي تحفظًا على تحركات القيادة السياسية، وهو غير راضٍ عن نية توسيع المناورات في غزة، ما يعكس فجوة متزايدة في تقدير الموقف بين المؤسستين.

