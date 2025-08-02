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عربي-دولي
أطفال غزة يموتون بمعدلات غير مسبوقة
Lebanon 24
02-08-2025
|
14:16
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حذرت
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (يونيسف) من أن أطفال
قطاع غزة
يموتون بمعدلات "غير مسبوقة" وسط المجاعة وتدهور الأوضاع الناجمة عن الحرب
الإسرائيلية
المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.
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وفي حديثه خلال
مؤتمر صحفي
حول رحلته الأخيرة إلى
الشرق الأوسط
، أكد نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان أن "الأطفال في غزة يموتون بمعدل غير مسبوق، وتظهر علامات المعاناة العميقة والجوع على وجوههم".
وقال: "نحن عند
مفترق طرق
، والاختيارات التي نتخذها الآن سوف تحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أو سيموتون".
وأضاف: "تواجه غزة الآن خطر المجاعة الوشيك. واحد من كل ثلاثة أشخاص في غزة يقضي أيامًا دون طعام، وقد تجاوزت عتبة سوء التغذية رسميًا مستويات المجاعة، حيث تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد العالمي 16.5%".
وأضاف شيبان: "اليوم، هناك أكثر من 320 ألف طفل صغير معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".
وأكد أن ما يحدث على الأرض في غزة "غير إنساني"، وأن ما يحتاجه الأطفال من جميع الأعمار هو وقف إطلاق نار مستدام ومسار سياسي إلى الأمام.
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