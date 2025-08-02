قصف إسرائيلي يضرب مقر الهلال الأحمر في خان يونس ويوقع ضحايا

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أعلن الأحد مقتل أحد موظفيه وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية في بغزة.ونشرت المنظمة الإنسانية بياناً على منصة "إكس" قالت فيه إن القوات استهدفت مقر الجمعية في مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد موظف في الفلسطيني وإصابة 3 آخرين.كما أضافت أن "النيران اشتعلت في الطابق الأول في المبنى".وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن استشهاد 32 فلسطينياً على الأقل السبت في القصف والغارات بمناطق مختلفة من ، بينهم 14 استشهدوا "بنيران الجيش " قرب مراكز لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.