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قصف إسرائيلي يضرب مقر الهلال الأحمر في خان يونس ويوقع ضحايا

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:15
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد مقتل أحد موظفيه وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية في خان يونس بغزة.
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ونشرت المنظمة الإنسانية بياناً على منصة "إكس" قالت فيه إن القوات الإسرائيلية استهدفت مقر الجمعية في مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة 3 آخرين.

كما أضافت أن "النيران اشتعلت في الطابق الأول في المبنى".

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن استشهاد 32 فلسطينياً على الأقل السبت في القصف والغارات بمناطق مختلفة من قطاع غزة، بينهم 14 استشهدوا "بنيران الجيش الإسرائيلي" قرب مراكز لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.
(العربية)


 
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