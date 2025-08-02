إطلاق صاروخ من غزة والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه

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أعلن الجيش ، مساء السبت، اعتراض صاروخ أطلق من ، بعد تفعيل في منطقتي نيريم وعين هشلوشا المحاذيتين للحدود مع القطاع.وقال الجيش في بيان إن الصاروخ انطلق من جنوب القطاع، في حين لا تزال القوات تحقق في ملابسات الحادث. وكانت صفارات الإنذار قد دوّت تحسبا لهجمات صاروخية.هذا التصعيد يأتي في وقت يتزايد فيه القلق داخل المحاذية لغزة. وبحسب استطلاع أجرته صحيفة مطلع يوليو الماضي، أعرب 78% من سكان تلك المناطق عن شعورهم بانعدام الأمان، بينما رأى 93% أن السياسات الأمنية الحالية عاجزة عن إنهاء التهديدات من غزة.كما كشف أن أكثر من 30% من سكان مستوطنات الغلاف إما يفكرون بمغادرة المنطقة أو يخططون فعليا للهجرة، بسبب الخوف من استمرار حالة الحرب وتدهور الوضع الأمني. ويرى البعض أن لم تهزم، والانفجارات لا تزال تسمع.