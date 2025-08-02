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عربي-دولي
إطلاق صاروخ من غزة والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه
Lebanon 24
02-08-2025
|
23:35
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
، مساء السبت، اعتراض صاروخ أطلق من
قطاع غزة
، بعد تفعيل
صفارات الإنذار
في منطقتي نيريم وعين هشلوشا المحاذيتين للحدود مع القطاع.
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وقال الجيش في بيان إن الصاروخ انطلق من جنوب القطاع، في حين لا تزال القوات تحقق في ملابسات الحادث. وكانت صفارات الإنذار قد دوّت تحسبا لهجمات صاروخية.
هذا التصعيد يأتي في وقت يتزايد فيه القلق داخل
المستوطنات
المحاذية لغزة. وبحسب استطلاع أجرته صحيفة
معاريف
مطلع يوليو الماضي، أعرب 78% من سكان تلك المناطق عن شعورهم بانعدام الأمان، بينما رأى 93% أن السياسات الأمنية الحالية عاجزة عن إنهاء التهديدات
القادمة
من غزة.
كما كشف
الاستطلاع
أن أكثر من 30% من سكان مستوطنات الغلاف إما يفكرون بمغادرة المنطقة أو يخططون فعليا للهجرة، بسبب الخوف من استمرار حالة الحرب وتدهور الوضع الأمني. ويرى البعض أن
حماس
لم تهزم، والانفجارات لا تزال تسمع.
(روسيا اليوم)
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