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في منطقة قريبة من لبنان.. الشرع يزور بلودان (صورة)

Lebanon 24
03-08-2025 | 00:18
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للرئيس السّوري أحمد الشرع ومعه وزير خارجيته أسعد الشيباني خلال زيارة لأحد المطاعم في منطقة بلودان السورية.
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وتبعدُ المنطقة عند العاصمة السورية دمشق مسافة 50 كلم، كما أنها تعتبر من المناطق السورية القريبة من لبنان في حين أنها واحدة من أبرز "المصايف" والمناطق السياحية في سوريا.
 
 
 
 
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