في منطقة قريبة من لبنان.. الشرع يزور بلودان (صورة)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للرئيس السّوري ومعه وزير خارجيته خلال زيارة لأحد المطاعم في منطقة بلودان .

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وتبعدُ المنطقة عند العاصمة السورية مسافة 50 كلم، كما أنها تعتبر من المناطق السورية القريبة من في حين أنها واحدة من أبرز "المصايف" والمناطق السياحية في .