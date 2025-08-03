تحقيق رسمي مع جاك سميث بتهمة تسييس القضايا ضد ترامب

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وأكّد مكتب المستشار الخاص (OSC)، وهي وكالة مستقلة تُعنى بمراقبة سلوك الموظفين الحكوميين، أن التحقيق يأتي بناء على طلب من السيناتور توم كوتون، الذي اتهم سميث بمحاولة التأثير على انتخابات 2024 عبر ملاحقات قضائية "ذات طابع سياسي"، على حد وصفه.وكان السيناتور كوتون قد نشر سلسلة منشورات على منصة "أكس"، وصف فيها سميث بأنه "ممثل سياسي متنكر في صورة مسؤول عام"، مضيفًا أن الملاحقات القضائية ضد كانت تهدف إلى تقويض فرصه في العودة إلى .وقال كوتون: "لهذا السبب طلبت من OSC التحقيق فورًا في هذا التدخل غير المسبوق في انتخابات 2024".يُذكر سميث، وهو مدعٍ عام سابق في قضايا جرائم الحرب، كان قد رفع قضيتين ضد ترامب بعد ولايته الأولى، تتعلق الأولى بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية، والثانية بمحاولات إلغاء نتائج انتخابات 2020، والتي ارتبطت بأحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.