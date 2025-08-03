كييف تعتقل سياسيين في قضيّة فساد كبرى

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أعلنت السلطات ، السبت، عن اعتقال عدد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين والعسكريين في إطار تحقيق يتعلق بمخطط فساد واسع في قطاع الدفاع، يشمل اختلاس أموال عامة مخصصة للقوات المسلحة، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات سياسية بعد تقليص استقلالية هيئات مكافحة الفساد.وذكرت أن التحقيق كشف تلاعباً ممنهجاً بعقود شراء معدات حرب إلكترونية وطائرات مسيّرة، عبر تضخيم الأسعار وتحويل نحو 30% من قيمة العقود إلى حسابات خاصة. وأكدت الهيئة اعتقال أربعة أشخاص حتى الآن، بينهم ومسؤولون محليون وعناصر من ومديرو شركات دفاعية، دون هوياتهم.وفي سياق متصل، أعلنت الأوكرانية إيقاف عناصر من الحرس الوطني عن العمل ضمن التحقيقات الجارية.