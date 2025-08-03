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كييف تعتقل سياسيين في قضيّة فساد كبرى

Lebanon 24
03-08-2025 | 02:10
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أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، عن اعتقال عدد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين والعسكريين في إطار تحقيق يتعلق بمخطط فساد واسع في قطاع الدفاع، يشمل اختلاس أموال عامة مخصصة للقوات المسلحة، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات سياسية بعد تقليص استقلالية هيئات مكافحة الفساد.
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وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن التحقيق كشف تلاعباً ممنهجاً بعقود شراء معدات حرب إلكترونية وطائرات مسيّرة، عبر تضخيم الأسعار وتحويل نحو 30% من قيمة العقود إلى حسابات خاصة. وأكدت الهيئة اعتقال أربعة أشخاص حتى الآن، بينهم عضو في البرلمان ومسؤولون محليون وعناصر من الحرس الوطني ومديرو شركات دفاعية، دون الكشف عن هوياتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية إيقاف عناصر من الحرس الوطني عن العمل ضمن التحقيقات الجارية.
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