Advertisement

عربي-دولي

الهند: أي خطأ من باكستان سيقابَل بصواريخنا

Lebanon 24
03-08-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1399997-638898098788271129.jpg
Doc-P-1399997-638898098788271129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من عواقب أي "خطوة خاطئة جديدة" من باكستان، مهدد باستخدام صواريخ "براهموس" محلية الصنع للقضاء على من أسماهم بـ"الإرهابيين".
Advertisement

جاء ذلك في كلمة ألقاها مودي، السبت، خلال تجمع شعبي في مدينة فاراناسي، بولاية أوتار براديش (شمال)، ووفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".

وأشار مودي، إلى تعزيز قدرات بلاده الدفاعية، قائلا إن العالم شهد خلال "عملية السندور" قوة أسلحة الهند المحلية وفعالية أنظمة الدفاع الجوي لديها ونجاح طائراتها المسيرة، على حد قوله.

وادعى أن صاروخ براهموس "أثار الرعب في قلوب أعداء الهند".

وأوضح مودي، أن العديد من شركات الدفاع أنشأت وحدات إنتاج في ولاية أوتار براديش، ما سيجعل "الأسلحة محلية الصنع قوة أساسية للجيش".

وأكد أن صواريخ براهموس سيتم إنتاجها قريباً في مدينة لكنو، عاصمة أوتار براديش.

وتابع مودي: "إذا اتخذت باكستان أي خطوة خاطئة جديدة، فإن صواريخ براهموس ستقضي على الإرهابيين"، بحسب تعبيره. (الأناضول)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: أي رد إيراني سيقابل بقوة أكبر من الضربة الأخيرة
lebanon 24
03/08/2025 12:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران تُهدد: أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل سيُقابل برد سريع وغير متوقع
lebanon 24
03/08/2025 12:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً
lebanon 24
03/08/2025 12:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند لن تتشارك المياه مع باكستان
lebanon 24
03/08/2025 12:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:26 | 2025-08-03
05:23 | 2025-08-03
05:23 | 2025-08-03
05:12 | 2025-08-03
05:00 | 2025-08-03
04:50 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24