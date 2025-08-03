الهند: أي خطأ من باكستان سيقابَل بصواريخنا

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حذر ، من عواقب أي "خطوة خاطئة جديدة" من باكستان، مهدد باستخدام صواريخ "براهموس" محلية الصنع للقضاء على من أسماهم بـ"الإرهابيين".جاء ذلك في كلمة ألقاها مودي، السبت، خلال تجمع شعبي في مدينة فاراناسي، بولاية أوتار (شمال)، ووفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".وأشار مودي، إلى تعزيز قدرات بلاده الدفاعية، قائلا إن العالم شهد خلال "عملية السندور" قوة أسلحة المحلية وفعالية لديها ونجاح طائراتها المسيرة، على حد قوله.وادعى أن صاروخ براهموس "أثار الرعب في قلوب أعداء الهند".وأوضح مودي، أن العديد من شركات الدفاع أنشأت وحدات إنتاج في ، ما سيجعل "الأسلحة محلية الصنع قوة أساسية للجيش".وأكد أن صواريخ براهموس سيتم إنتاجها قريباً في مدينة لكنو، عاصمة أوتار براديش.وتابع مودي: "إذا اتخذت باكستان أي خطوة خاطئة جديدة، فإن صواريخ براهموس ستقضي على الإرهابيين"، بحسب تعبيره. (الأناضول)