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عربي-دولي

المكتب الإعلامي بغزة: المجاعة تفتك بالأطفال وإسرائيل تكرّس الفوضى والتجويع

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:00
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة دخول 36 شاحنة مساعدات فقط للقطاع، السبت، مؤكداً أن أغلبها تعرض للنهب والسرقة نتيجة "الفوضى الأمنية" التي تكرسها إسرائيل تزامنا مع مواصلتها سياسة التجويع وحرب الإبادة الجماعية منذ نحو 22 شهرا.
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جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، وأكد خلاله أن المجاعة تفتك بأطفال غزة "وسط صمت عالمي مخزٍ".

وقال المكتب: "دخل إلى قطاع غزة السبت 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد، ضمن ما بات يُعرف بسياسة هندسة الفوضى والتجويع".

وشدد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية.

كما أدان المكتب الحكومي "بأشد العبارات" استمرار جريمة التجويع الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وحمّل المكتب، الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، وسط دعوات لفتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية.  (الاناضول)
 
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