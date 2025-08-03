29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المكتب الإعلامي بغزة: المجاعة تفتك بالأطفال وإسرائيل تكرّس الفوضى والتجويع
Lebanon 24
03-08-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المكتب الإعلامي الحكومي
في
قطاع غزة
دخول 36 شاحنة مساعدات فقط للقطاع، السبت، مؤكداً أن أغلبها تعرض للنهب والسرقة نتيجة "الفوضى الأمنية" التي تكرسها
إسرائيل
تزامنا مع مواصلتها سياسة التجويع وحرب الإبادة الجماعية منذ نحو 22 شهرا.
Advertisement
جاء ذلك في بيان نشره
المكتب الإعلامي
الحكومي بغزة، السبت، وأكد خلاله أن المجاعة تفتك بأطفال غزة "وسط صمت عالمي مخزٍ".
وقال المكتب: "دخل إلى قطاع غزة السبت 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها
الاحتلال
الإسرائيلي
بشكل منهجي ومتعمد، ضمن ما بات يُعرف بسياسة هندسة الفوضى والتجويع".
وشدد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية.
كما أدان المكتب الحكومي "بأشد العبارات" استمرار جريمة التجويع الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
وحمّل المكتب، الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، وسط دعوات لفتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية. (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يكرّس هندسة الفوضى والتجويع في قطاع غزة
Lebanon 24
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يكرّس هندسة الفوضى والتجويع في قطاع غزة
03/08/2025 12:46:32
03/08/2025 12:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: المجاعة مستمرة بل تتسع وتزداد خطورة وتوحشا
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: المجاعة مستمرة بل تتسع وتزداد خطورة وتوحشا
03/08/2025 12:46:32
03/08/2025 12:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندعو لفتح تحقيق دولي عاجل بالانتهاكات الخطيرة التي تجري بحق منتظري المساعدات
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندعو لفتح تحقيق دولي عاجل بالانتهاكات الخطيرة التي تجري بحق منتظري المساعدات
03/08/2025 12:46:32
03/08/2025 12:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندين الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المجوعين المدنيين
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندين الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المجوعين المدنيين
03/08/2025 12:46:32
03/08/2025 12:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
Lebanon 24
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
05:26 | 2025-08-03
03/08/2025 05:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتا وقود تدخلان غزة لأول مرة منذ 5 أشهر.. والكارثة مستمرة!
Lebanon 24
شاحنتا وقود تدخلان غزة لأول مرة منذ 5 أشهر.. والكارثة مستمرة!
05:23 | 2025-08-03
03/08/2025 05:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
Lebanon 24
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
05:23 | 2025-08-03
03/08/2025 05:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بن غفير يقتحم الحرم القدسي.. ويتحدى القواعد المعمول بها!
Lebanon 24
بن غفير يقتحم الحرم القدسي.. ويتحدى القواعد المعمول بها!
05:12 | 2025-08-03
03/08/2025 05:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
Lebanon 24
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
05:00 | 2025-08-03
03/08/2025 05:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:20 | 2025-08-02
02/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
13:00 | 2025-08-02
02/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:26 | 2025-08-03
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
05:23 | 2025-08-03
شاحنتا وقود تدخلان غزة لأول مرة منذ 5 أشهر.. والكارثة مستمرة!
05:23 | 2025-08-03
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
05:12 | 2025-08-03
بن غفير يقتحم الحرم القدسي.. ويتحدى القواعد المعمول بها!
05:00 | 2025-08-03
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
04:50 | 2025-08-03
نائب حاكم دارفور ينتقد الدعم السريع ويصفها بأنها منعزلة
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 12:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 12:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 12:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24