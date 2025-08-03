خبر "مأسوي" من غزة.. هذا ما فعلته المجاعة

قالت للطفولة (اليونيسيف) أن الوضع الإنساني في غزة دخل ما بعد عتبة المجاعة، مشيرة إلى أن واحداً من كل 3 أشخاص في القطاع يقضي أياماً كاملة من دون طعام.

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، أكد مدير في غزة أن مستشفيات القطاع وثقت 7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة سياسة التجويع وسوء التغذية بينها طفل.



وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، أعلنت أن عدد ضحايا التجويع في غزة ارتفع إلى 169، بينهم 93 طفلاً. (الجزيرة نت)