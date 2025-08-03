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عربي-دولي

خبر "مأسوي" من غزة.. هذا ما فعلته المجاعة

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:16
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن الوضع الإنساني في غزة دخل ما بعد عتبة المجاعة، مشيرة إلى أن واحداً من كل 3 أشخاص في القطاع يقضي أياماً كاملة من دون طعام.
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من جهته، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن مستشفيات القطاع وثقت 7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية وسوء التغذية بينها طفل.
 

وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا التجويع في غزة ارتفع إلى 169، بينهم 93 طفلاً. (الجزيرة نت)
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