تحقيقات إسرائيلية بشأن "إنتحار الجنود".. ماذا كشفت؟

أظهرت تحقيقات للجيش أن معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالحرب في غزة ومواجهة صعوبات البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال.

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وأشارت التحقيقات إلى أن 16 جندياً انتحروا منذ بداية العام الجاري، 4 منهم انتحروا في الماضي.

ويخشى الجيش من انتشار الظاهرة، وقد عبّر عن قلقه إزاء زيادة عدد الجنود الذين انتحروا خلال العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي الأيام القليلة الماضية، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية حصيلة غير رسمية تفيد بانتحار ما لا يقل عن 18 جندياً خلال العام الجاري.

كذلك، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن أغلب الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية.

وتتواتر حالات الانتحار في المعسكرات وخارجها في وقت نقلت فيه عن مصادر أن الإرهاق يزداد بين الجنود بسبب الحرب في غزة.

وقالت المصادر إن يبحث خطة للإجازات لتخفيف الضغط عن الضباط والجنود. (الجزيرة نت)