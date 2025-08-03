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تحقيقات إسرائيلية بشأن "إنتحار الجنود".. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:08
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أظهرت تحقيقات للجيش الإسرائيلي أن معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالحرب في غزة ومواجهة صعوبات البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال.
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وأشارت التحقيقات إلى أن 16 جندياً انتحروا منذ بداية العام الجاري، 4 منهم انتحروا في تموز الماضي.
 
 
ويخشى الجيش من انتشار الظاهرة، وقد عبّر عن قلقه إزاء زيادة عدد الجنود الذين انتحروا خلال العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة.
 
 
وفي الأيام القليلة الماضية، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية حصيلة غير رسمية تفيد بانتحار ما لا يقل عن 18 جندياً خلال العام الجاري.
 
 
كذلك، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن أغلب الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية.
 
 
وتتواتر حالات الانتحار في المعسكرات وخارجها في وقت نقلت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أن الإرهاق يزداد بين الجنود بسبب الحرب في غزة.
 
 
وقالت المصادر إن رئيس الأركان إيال زامير يبحث خطة للإجازات لتخفيف الضغط عن الضباط والجنود. (الجزيرة نت)
 
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