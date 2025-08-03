"عملية إسرائيلية في سوريا".. بيانٌ من أدرعي

أعلن الجيش ، اليوم الأحد، العثور على وسائل قتالية في منطقة ، وذلك بعد عمليات دهم نفذتها قوات عسكرية هناك.

وقال المُتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنه خلال ساعات الليلة الماضية، قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المُشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانياً في منطقة قرية حضر في جنوب .

وزعم أدرعي أنه "في ضوء متابعة استخبارية مسبقة وتحقيق معمق في الميدان، دهمت القوات 4 مناطق بشكل متزامن وعثرت على وسائل قتالية عديدة تاجر بها المشتبه بهم".

وختم: "تنتشر قوات الفرقة 210 في الميدان للعمل لمنع تموضع عناصر مسلحة على ولحماية مواطني ".