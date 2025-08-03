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عربي-دولي

"عملية إسرائيلية في سوريا".. بيانٌ من أدرعي

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، العثور على وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا، وذلك بعد عمليات دهم نفذتها قوات عسكرية هناك.
 
وقال المُتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنه خلال ساعات الليلة الماضية، قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المُشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانياً في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا
 
وزعم أدرعي أنه "في ضوء متابعة استخبارية مسبقة وتحقيق معمق في الميدان، دهمت القوات 4 مناطق بشكل متزامن وعثرت على وسائل قتالية عديدة تاجر بها المشتبه بهم".
 
وختم: "تنتشر قوات الفرقة 210 في الميدان للعمل لمنع تموضع عناصر مسلحة على الحدود السورية ولحماية مواطني إسرائيل".
 
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