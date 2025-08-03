بسبب "مفاوضات غزة".. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلغي زيارة واشنطن

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنّ ، ألغى زيارة رفيعة المستوى إلى كانت مقررة الثلاثاء.

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وأشارت الصحيفة إلى أن قرَّر البقاء في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.



الزيارة التي تم إلغاؤها كانت ستشمل المشاركة في حفل تقاعد قائد القيادة الوسطى الأميركية، وعقد اجتماعات في مع كبار مسؤولي والاستخبارات، ولقاء ممثلين عن منظمات .



ونقلت الصحيفة عن مصادر أن زامير ربط مغادرته إلى الولايات المتحدة بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة. (الجزيرة نت)