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عربي-دولي

بسبب "مفاوضات غزة".. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلغي زيارة واشنطن

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:38
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ألغى زيارة رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة كانت مقررة الثلاثاء.
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وأشارت الصحيفة إلى أن زامير قرَّر البقاء في إسرائيل في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
 
 
الزيارة التي تم إلغاؤها كانت ستشمل المشاركة في حفل تقاعد قائد القيادة الوسطى الأميركية، وعقد اجتماعات في واشنطن مع كبار مسؤولي البنتاغون والاستخبارات، ولقاء ممثلين عن منظمات يهودية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن زامير ربط مغادرته إلى الولايات المتحدة بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة. (الجزيرة نت)
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