"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو

بعدما زعم كتاب "صعود وسقوط آل يورك"، عن وقوع إشكال حادّ بين الأمير هاري وعمّه الأمير أندرو، تطوّر إلى مشاجرة بينهما، وتعرّضت لإهانات خلف الكواليس، قال المتحدث باسم دوق ساسكس، إنّه "لا يمكننا تأكيد صحة هذه الادعاءات".

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وأضاف لمجلة " ": "لم يحدث أبداً جسدي بين الأمير هاري والأمير أندرو، ولم يدلِ الأمير أندرو بأيّ تعليقات مسيئة عن دوقة ساسكس للأمير هاري". (ارم نيوز)