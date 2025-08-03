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عربي-دولي

"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:23
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بعدما زعم كتاب "صعود وسقوط آل يورك"، عن وقوع إشكال حادّ بين الأمير هاري وعمّه الأمير أندرو، تطوّر إلى مشاجرة بينهما، وتعرّضت ميغان ماركل لإهانات خلف الكواليس، قال المتحدث باسم دوق ساسكس، إنّه "لا يمكننا تأكيد صحة هذه الادعاءات".
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وأضاف لمجلة "بيبول": "لم يحدث أبداً شجار جسدي بين الأمير هاري والأمير أندرو، ولم يدلِ الأمير أندرو بأيّ تعليقات مسيئة عن دوقة ساسكس للأمير هاري". (ارم نيوز)
 
 
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