قصفٌ وسقوط جرحى... هذا ما تشهده السويداء الآن

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وأضافت الإخبارية السوريّة، أنّ "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق إتّفاق وقف النار في السويداء، وتُهاجم الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة".

أفادت "الإخبارية السوريّة" عن مقتل عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين نتيجة خرق إطلاق النار من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة .