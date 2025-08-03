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عربي-دولي

قصفٌ وسقوط جرحى... هذا ما تشهده السويداء الآن

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:44
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أفادت "الإخبارية السوريّة" عن مقتل عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين نتيجة خرق إطلاق النار من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء.
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وأضافت الإخبارية السوريّة، أنّ "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق إتّفاق وقف النار في السويداء، وتُهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة".
 
 
 
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